ЕС обязал Meta подробнее объяснить, как платформа предотвращает сексуальные домогательства к детям

Еврокомиссия требует от компании Meta до 22 декабря подробно объяснить, какие меры принимаются для недопущения сексуальных домогательств к несовершеннолетним в работе приложения Instagram.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия в октябре направила первый запрос о мерах противодействия распространению контента, связанного с терроризмом и насильственными действиями, а после того – о мерах, которые платформа принимает для недопущения сексуальных домогательств к несовершеннолетним.

Теперь Еврокомиссия просит до 22 декабря предоставить детальные разъяснения относительно того, как предохранители работают в Instagram. В том числе запрашивают информацию о работе алгоритмов рекомендации и усиления потенциально вредоносного контента.

Подобные запросы получили также компании-владелицы TikTok и X.

Запросы связаны с правилами, изложенными в Акте Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа.

Он требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения вредоносного контента с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.

Также Meta запретили собирать рекламные данные пользователей на территории ЕС.