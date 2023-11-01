Meta заборонили збирати рекламні дані користувачів на території ЄС

Європейська рада із захисту даних (EDPB), яка є регулятором на рівні ЄС, схвалила поширення заборони на збір персональних даних користувачів платформ компанії Meta із рекламною метою, яку раніше запровадила Норвегія.

Таку заяву EDPB зробила в середу, 1 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Раніше цього року Норвезьке агентство із захисту даних ухвалило, що так званий поведінковий маркетинг Meta у Facebook та Instagram – тобто персоналізація реклами на основі приватних даних – незаконний, оскільки передбачає надмірне стеження за користувачами.

Тепер Європейська рада із захисту даних погодилась, що ця практика має поширюватись на всі 30 держав-членів Європейського Союзу та Європейського економічного простору.

Голова EDPB Ану Талус зазначила, що рішення ухвалили на запит норвезького регулятора. Тепер заборона поведінкового маркетингу для Meta буде враховуватись ключовим регулятором ІТ-платформ у ЄС – ірландською Комісією із захисту даних.

У коментарі для Reuters пресслужба Європейської ради із захисту даних уточнила, що регулятор в Ірландії, де розташована штаб-квартира європейського представництва ЄС, має впровадити заборону протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що в Норвегії із 7 серпня на Meta накладаються щоденні штрафи в розмірі 1 мільйона крон (понад 90 тисяч доларів) за порушення конфіденційності користувачів шляхом поведінкового маркетингу.

На рівні Європейського Союзу Meta ризикує отримати штраф у розмірі до 4% від свого глобального обороту.