Політичний проєкт німецької "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт, яка запускає власну партію, менше ніж за сім тижнів зібрав понад 1 млн євро пожертв – і кошти надходили не тільки з держав ЄС, а й з-за його меж.

Про це повідомило німецьке видання Bild, пише "Європейська правда".

Згідно з публікацією, "Альянс Сари Вагенкнехт" отримав численні пожертви з-за кордону, в тому числі з-за меж Європи. "Так, пожертви були отримані з інших європейських країн, а також з неєвропейських країн", – підтвердили в організації, не розголошуючи, з яких країн донори перераховували гроші.

В альянсі також запевнили, що обсяг закордонних донорських внесків не перевищував по тисячі євро, що відповідає законодавству, однак це неможливо перевірити.

Видання зазначено, що рахунок для пожертвувань "Альянс Сари Вагенкнехт" відкрив у саксонському Volksbank Pirna - майже за 700 кілометрів від будинку Вагенкнехт у Мерцігу і за 560 кілометрів від штаб-квартири її асоціації в Карлсруе.

За інформацією ЗМІ, голова правління Volksbank Pirna підтримує тісні контакти з Росією, банк має низку клієнтів, тісно пов'язаних з Росією, серед яких у минулому був російський пропагандистський канал RT Deutschland.

Глава банку Гауке Гензель опозиційно налаштований до чинної німецької влади. На нещодавньому заході Volksbank Гензель звинуватив німецький уряд у "злочинній дурості" щодо його політики щодо України. Він регулярно запрошує людей, так званих "путінферштеєрів" (дослівно – "які розуміють Путіна") на політичні заходи, організовані його банком.

Нова партія навколо колишньої лівої політикиня Сари Вагенкнехт має виникнути 27 січня.

Відповідно до плану, партія Вагенкнехт має брати участь у виборах до Європейського парламенту та у місцевих виборах в Тюрингії, Бранденбурзі та Саксонії у 2024 році.

У нещодавніх коментарях Вагенкнехт заперечила, що має симпатії до Кремля, і що її майбутня партія є пропутінською, а також підкреслила, що, "звичайно", засуджує війну в Україні.

Водночас вона заявила, що не бачить нічого поганого у співпраці з Росією, та не вірить, що військова допомога Україні допоможе "закінчити війну".

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.