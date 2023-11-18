Німецька політикиня Сара Вагенкнехт, яка оголосила про вихід із партії "Лівих" для заснування власного політичного проєкту, виступила за налагодження економічної та енергетичної співпраці з Росією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Вагенкнехт сказала в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke.

Ліва політикиня заперечила, що має симпатії до Кремля і що її майбутня партія є пропутінською, а також підкреслила, що, "звичайно", засуджує війну в Україні.

"Однак я не вірю, що ми закінчимо її (війну проти України. – Ред.), якщо перестанемо купувати газ (із Росії. – Ред.) і постачати все більше й більше зброї (Україні. – Ред.)", – додала вона.

Вагенкнехт також висловилась на користь економічної та безпекової співпраці з Росією.

"Як країна з невеликою кількістю сировини, ми отримуємо від цього вигоду. А Росія – ядерна держава", – сказала вона, додавши, що безпека в Європі може настати лише тоді, "коли конфлікти з Росією будуть вирішені дипломатичним шляхом".

Наприкінці жовтня німецька депутатка від Лівої партії Сара Вагенкнехт оголосила, що створює власну популістську політсилу під назвою "Альянс Сари Вагенкнехт".

Вагенкнехт відома тим, що ініціювала велику акцію проти підтримки України у Берліні. У минулому вона також виступала за повернення Росії до "Великої вісімки" для противаги інтересам США.

Також вона регулярно виступає проти підтримки України і санкцій проти РФ, що призвело до численних конфілктів між нею та "Лівими".

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.