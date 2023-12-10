Политический проект немецкой "подруги Путина" Сары Вагенкнехт, которая запускает собственную партию, менее чем за семь недель собрал более 1 млн евро пожертвований – и средства поступали не только из государств ЕС, но и из-за его пределов.

Об этом сообщило немецкое издание Bild, пишет "Европейская правда".

Согласно публикации, "Альянс Сары Вагенкнехт" получил многочисленные пожертвования из-за рубежа, в том числе из-за пределов Европы. "Да, пожертвования были получены из других европейских стран, а также из неевропейских стран", – подтвердили в организации, не разглашая, из каких стран доноры перечисляли деньги.

В альянсе также заверили, что объем зарубежных донорских взносов не превышал по тысяче евро, что соответствует законодательству, однако это невозможно проверить.

Издание отмечает, что счет для пожертвований "Альянс Сары Вагенкнехт" открыл в саксонском Volksbank Pirna - почти в 700 километрах от дома Вагенкнехт в Мерциге и в 560 километрах от штаб-квартиры ее ассоциации в Карлсруэ.

По информации СМИ, председатель правления Volksbank Pirna поддерживает тесные контакты с Россией, банк имеет ряд клиентов, тесно связанных с Россией, среди которых в прошлом был российский пропагандистский канал RT Deutschland.

Глава банка Гауке Гензель оппозиционно настроен к действующей немецкой власти. На недавнем мероприятии Volksbank Гензель обвинил немецкое правительство в "преступной глупости" относительно его политики в отношении Украины. Он регулярно приглашает людей, так называемых "путинферштееров" (дословно – "которые понимают Путина") на политические мероприятия, организованные его банком.

Новая партия вокруг бывшего левого политика Сары Вагенкнехт должна возникнуть 27 января.

Согласно плану, партия Вагенкнехт должна участвовать в выборах в Европейский парламент и в местных выборах в Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии в 2024 году.

В недавних комментариях Вагенкнехт отрицала, что имеет симпатии к Кремлю, и что ее будущая партия является пропутинской, а также подчеркнула, что, "конечно", осуждает войну в Украине.

В то же время она заявила, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с Россией, и не верит, что военная помощь Украине поможет "закончить войну".

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.