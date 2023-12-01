Німецька "подруга Путіна" проведе установчий з’їзд своєї партії в кінці січня – ЗМІ

За інформацією німецьких журналістів, політикиня Сара Вагенкнехт, яка вийшла зі складу "Лівих" для заснування власного політичного проєкту, планує установчий з’їзд цієї партії на кінець січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Вагенкнехт, за джерелами редакції, планує установчий з’їзд нової політсили на 27 січня у Берліні.

Обізнані з питанням особи кажуть, що підготовка події останніми днями вже "у розпалі". Зокрема, вже готують проєкт статуту партії.

Список делегатів ще не визначений, але планується, що це буде близько 400 осіб.

Прогнозують, що партія Вагенкнехт у 2024 році буде брати участь у виборах до Європарламенту, а також земельних виборах в Тюрингії, Бранденбурзі і Саксонії.

Кандидатів у список на європейські вибори хочуть визначити вже на установчому з’їзді.

У нещодавніх коментарях Вагенкнехт заперечила, що має симпатії до Кремля і що її майбутня партія є пропутінською, а також підкреслила, що, "звичайно", засуджує війну в Україні.

Водночас вона заявила, що не бачить нічого поганого у співпраці з Росією, та не вірить, що військова допомога Україні допоможе "закінчити війну".

Соратники Вагенкнехт заявили також, що не бачать Україну членом ЄС у відносно близькому майбутньому.

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.