Зеленський перед можливою зустріччю з Орбаном порадився з Макроном

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном в неділю обговорив рішення майбутнього саміту ЄС щодо України на тлі можливого угорського вето.

Про розмову Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейька правда".

"Перебуваючи в Аргентині, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що наголосив на "важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС" – це ключове питання для України, ухвалення якого блокує Угорщина.

"Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії. У зв'язку з цим я високо ціную особисті зусилля президента Макрона, спрямовані на забезпечення єдності ЄС", – зауважив Зеленський.

Він також поінформував Макрона про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція, а також за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16.

У розмові йшлося також про наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України.

Президент Зеленський прибув до Аргентини на інавгурацію новообраного президента Хав’єра Мілея.

Церемонію відвідає і угорський прем’єр Віктор Орбан, якого у п'ятницю в Парижі приймав Емманюель Макрон. Перед зустріччю Макрон був оптимістично налаштований щодо можливості переконати Орбана, який збирається блокувати усі важливі рішення ЄС щодо України на саміті 14-15 грудня.

Однак за підсумками їх перемовин не було оприлюднено жодних офіційних деталей.

У середу голова Офісу президента Андрій Єрмак поговорив телефоном із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, за підсумками розмови в ОП повідомили, що сторони домовились працювати над майбутньою зустріччю президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Офіційно про будь-які можливі переговори Орбана із Зеленським у Аргентині не повідомляли.

14-15 грудня в Брюсселі саміт ЄС повинен розглянути питання відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу та виділення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Києву на чотири роки. Угорщина наразі відмовляється схвалювати ці рішення.