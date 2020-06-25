Зустріч лідерів України та Угорщини має відкрити нову сторінку у відносинах країн – Кулеба

Майбутня зустріч прем’єр-міністра Угорщини та президента України готується з метою відкрити нову сторінку в українсько-угорських відносинах.

Про це оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Кулеби, сьогоднішня зустріч на рівні міністрів закордонних справ та підписання протоколу за підсумками засідання Спільної українсько-угорської міжурядової економічної комісії, має на меті підготувати майбутню зустріч лідерів країн - Віктора Орбана та Володимира Зеленського, та стати основою для підписання меморандуму між Україною та Угорщиною.

"Наша сьогоднішня зустріч - це один з елементів підготовки до саміту на найвищому рівні, зустрічі президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана. Ми виходимо з того, що сьогоднішній підписаний протокол – це один з елементів підготовки до великого підписання меморандуму між Угорщиною та Україною під час саміту (зустрічі лідерів України та Угорщини), який охопить увесь спектр питань двостороннього співробітництва... Наше головне завдання – підготувати зустріч лідерів країн, не зустріч заради зустрічі, а щоб відкрити нову сторінку у відносинах України та Угорщини", - заявив Кулеба.

За його словами, у центрі обговорення на сьогоднішній зустрічі були питання економічної співпраці, торгівлі та інфраструктури.

Крім того, глави МЗС узгодили подальші кроки щодо засідання робочої групи з питань освіти та комісії з питань нацменшин, що є основними двома елементами для підготовки майбутньої зустрічі Зеленського та Орбана. Глави МЗС рекомендуватимуть лідерам проводити її у липні у Києві.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив, що на кордоні України та Угорщини з 29 червня відкриються усі пропускні пункти.