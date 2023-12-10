Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине

Президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей. Кадры их общения показал официальный YouTube-канал Сената Аргентины.

В Офисе президента пока не комментируют детали общения Зеленского и Орбана.

Известно, что уже из Аргентины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который принимал у пятинца Орбана в Париже.

После избрания Владимира Зеленского на пост президента в 2019 году оба лидера встречались только коротко. Президент Украины предлагал главе венгерского правительства полноценную встречу, однако она так и не состоялась, хотя Киев рассматривал потенциальную встречу как возможность открыть новую страницу в отношениях двух государств.

После начала российского вторжения и без того напряженные отношения между Киевом и Будапештом ухудшились. Орбан не раз заявлял, что не верит в победу Украины.

В феврале этого года Зеленский и Орбана коротко пообщались в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе, президент Украины пригласил венгерского лидера посетить Киев, но безрезультатно – хотя большинство лидеров ЕС посетили Украину хотя бы раз или несколько раз, чтобы выразить свою поддержку.

Нынешняя встреча состоялась на фоне намерений Орбана не поддержать решение саммита ЕС 14-15 декабря в Брюсселе по поводу начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и последующей финансовой и военной поддержки Киева.