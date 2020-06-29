Зеленський і Орбан можуть зустрітися наприкінці липня

Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном може відбутися наприкінці липня.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови МЗС України Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, питання зустрічі обох лідерів обговорили під час засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто.

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"Орієнтовно, це може бути кінець липня. Угорська сторона пообіцяла надати свої напрацювання щодо тексту меморандуму, який ми запропонували їм ще під час візиту міністра Дмитра Кулеби в Будапешт", - сказав Боднар в інтерв'ю агентству.

Раніше Кулеба заявляв, що для зустрічі президента України та прем’єра Угорщини потрібно ще два підготовчі елементи. Це засідання спільної комісії з питань національних меншин та спільної робочої групи з питань освіти.

Нагадаємо, минулого тижня відбулося засідання Спільної українсько-угорської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, яка не збиралася майже сім років. За його підсумками підписали протокол, який має стати основою для підписання меморандуму між країнами під час зустрічі Орбана та Зеленського.

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