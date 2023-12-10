Сербія та Болгарія добудували газопровід, щоб зменшити залежність від Росії

Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Трубопровід завдовжки 170 кілометрів пролягає від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії.

Його річна потужність – 1,8 мільярда кубометрів, це могло б покрити до 60% споживання Сербії.

Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції чи Азербайджану, а також забезпечить Болгарії доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.

Президент Сербії Александар Вучич, президент Болгарії Румен Радев і президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідали церемонію відкриття в Ніші в неділю.

фото: www.b92.net

Робота над проєктом розпочалася в лютому.

Торік Сербія заявила, що хоче скоротити обсяги імпортованого російського газу.

У листопаді Сербія підписала документи про закупівлю газу з Азербайджану.