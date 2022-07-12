Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Сербія хоче скоротити імпорт газу з Росії в 2023 році

Вівторок, 12 липня 2022, 19:16

Сербія, повністю залежна від постачання російського газу, планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році.

Про це заявила у вівторок міністр енергетики Сербії Зорана Михайлович, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Очікується, що у наступному році завершиться будівництво інтерконектора з Сербії до болгарського трубопроводу.

Європарламент закликав Сербію негайно приєднатися до санкцій ЄС проти Росії

"Наразі ми ведемо переговори з Азербайджаном про резервування газових потужностей на наступний рік, тому що у вересні наступного року буде завершено інтерконектор Сербія-Болгарія", - сказала Михайлович на енергетичній конференції в Сараєві.

"Цей інтерконектор є для нас джерелом життєвої сили, найважливішим з того, що Сербія робить зараз, коли ми говоримо про газову диверсифікацію", - додала Михайлович.

Вона підкреслила, що після завершення інтерконектора до Болгарії Сербія також зможе отримувати СПГ із Греції.

Посол України закликав Сербію приєднатися до санкцій проти РФ

Нагадаємо, інтерконектор Греція-Болгарія був завершений минулого тижня. Він дозволяє транспортувати азербайджанський природний газ до Болгарії, а звідти – до решти Європи.

Досі Сербія на 100% залежала від поставок російського газу. Останнім часом посилився тиск на кандидатів на вступ до ЄС, серед яких Сербія, щодо диверсифікації імпорту енергоносіїв.

Читайте також: Примус до санкцій: як ЄС переконує Сербію змінити свою політику щодо РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія Болгарія Енергетика Росія

Статті

Найбільша поступка Путіну: як Німеччина та Канада не встояли перед шантажем РФ

Канадський уряд прийняв суперечливе рішення, проігнорувавши не лише заклики України, але й української діаспори.
12 липня 2022 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди

Болгарія дає шанс "друзям Путіна": куди заведе країну нова політична криза

Болгарія знову впевнено рухається у бік дострокових парламентських виборів. І ця криза грає на руку в першу чергу проросійським силам Болгарії.
12 липня 2022 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Інтерв’ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України

"Ми не знаємо, що відбувається з нашою зброєю, щойно вона перетнула кордон України! Вона може бути в Сирії, вона може опинитися в Росії"...
11 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Севгіль Мусаєва