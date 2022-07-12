Сербія хоче скоротити імпорт газу з Росії в 2023 році

Сербія, повністю залежна від постачання російського газу, планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році.

Про це заявила у вівторок міністр енергетики Сербії Зорана Михайлович, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Очікується, що у наступному році завершиться будівництво інтерконектора з Сербії до болгарського трубопроводу.

"Наразі ми ведемо переговори з Азербайджаном про резервування газових потужностей на наступний рік, тому що у вересні наступного року буде завершено інтерконектор Сербія-Болгарія", - сказала Михайлович на енергетичній конференції в Сараєві.

"Цей інтерконектор є для нас джерелом життєвої сили, найважливішим з того, що Сербія робить зараз, коли ми говоримо про газову диверсифікацію", - додала Михайлович.

Вона підкреслила, що після завершення інтерконектора до Болгарії Сербія також зможе отримувати СПГ із Греції.

Нагадаємо, інтерконектор Греція-Болгарія був завершений минулого тижня. Він дозволяє транспортувати азербайджанський природний газ до Болгарії, а звідти – до решти Європи.

Досі Сербія на 100% залежала від поставок російського газу. Останнім часом посилився тиск на кандидатів на вступ до ЄС, серед яких Сербія, щодо диверсифікації імпорту енергоносіїв.

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