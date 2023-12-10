Сербия и Болгария достроили газопровод, чтобы уменьшить зависимость от России

Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, целью которого является уменьшение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Трубопровод длиной 170 километров пролегает от сербского города Ниш до окрестностей Софии, столицы Болгарии.

Его годовая мощность – 1,8 миллиарда кубометров, это могло бы покрыть до 60% потребления Сербии.

Новая линия позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а также обеспечит Болгарии доступ к газу из Западной Европы или Адриатического моря.

Президент Сербии Александар Вучич, президент Болгарии Румен Радев и президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили церемонию открытия в Нише в воскресенье.

фото: www.b92.net

Работа над проектом началась в феврале.

В прошлом году Сербия заявила, что хочет сократить объемы импортируемого российского газа.

В ноябре Сербия подписала документы о закупке газа из Азербайджана.