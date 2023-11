Сербія отримуватиме газ з Азербайджану, зменшуючи залежність від РФ

Сербія, яка залежна від постачання російського газу, підписала документи про закупівлю газу з Азербайджану.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

За його словами, в межах зустрічі з сербською колегою Дубравкою Джедович Ханданович були підписані стратегічно важливі документи про співпрацю у сфері природного газу між країнами.

As a result of gas supply up to 400 million cubic meter per annum, Serbia will become a new partner of Azerbaijan in diversifying the gas market in #Europe. The role of our country in energy security is getting stronger.