Сербія отримуватиме газ з Азербайджану, зменшуючи залежність від РФ

Сербія, яка залежна від постачання російського газу, підписала документи про закупівлю газу з Азербайджану.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

За його словами, в межах зустрічі з сербською колегою Дубравкою Джедович Ханданович були підписані стратегічно важливі документи про співпрацю у сфері природного газу між країнами.

As a result of gas supply up to 400 million cubic meter per annum, Serbia will become a new partner of Azerbaijan in diversifying the gas market in #Europe. The role of our country in energy security is getting stronger. November 15, 2023

"В результаті поставок газу до 400 мільйонів кубометрів на рік Сербія стане новим партнером Азербайджану в диверсифікації газового ринку в Європі", – зазначив Шахбазов, додавши, що роль Азербайджану в енергетичній безпеці стає дедалі сильнішою.

Раніше сербська міністерка європейської інтеграції Таня Мішчевич, говорячи про відмову Белграда запровадити санкції проти РФ, вказала, що її країна може багато втратити від них, зокрема, через залежність від російського газу.

Перед цим прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков звинуватив Угорщину і Сербію у тому, що ті допомагають підтримувати "воєнну машину" Кремля, не шукаючи альтернативних джерел постачання енергоносіїв.

Повідомляли, що Сербія планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році після завершення інтерконектора до Болгарії.