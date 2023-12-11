Франція, Німеччина та Італія закликали ЄС створити спецсхему санкцій проти ХАМАС

Франція, Німеччина та Італія закликали Євросоюз створити спеціальну схему санкцій проти терористичного угруповання ХАМАС напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з листом глав МЗС трьох країн до глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

У ньому міністри закордонних справ трьох країн заявили про важливість того, щоб ЄС вжив усіх необхідних заходів проти терористичного угруповання ХАМАС та його прихильників.

"Це передбачає посилення європейського прагнення як до боротьби з інфраструктурою та фінансовою підтримкою ХАМАС, так і до ізоляції та делегітимізації угруповання на міжнародному рівні, яке жодним чином не представляє палестинців та їхні законні прагнення", – йдеться в листі.

Зі змісту листа не є зрозумілим, як саме будуть розширені або посилені санкції, зазначає Reuters. Якщо члени ЄС дійдуть принципової згоди, наступним кроком буде розробка експертами правової бази, щоб визначити, які фізичні чи юридичні особи опиняться під санкціями.

Глави МЗС вказали, що окрема схема санкцій, спрямована проти ХАМАС, стане "сильним політичним сигналом" про прагнення ЄС боротися з угрупованням.

ХАМАС вже внесений Євросоюзом до списку терористичних організацій, а це означає, що будь-які кошти або активи, які він має на території ЄС, мають бути заморожені.

Крім обмеження можливостей для фінансування ХАМАС, серед заходів, які мають обговорюватися на зустрічі глав МЗС у понеділок, – заборона на в'їзд для ізраїльських поселенців, відповідальних за насильство на Західному березі річки Йордан.

Раніше Рада ЄС запровадила санкції проти двох ватажків ХАМАС як відповідь на напад угруповання на Ізраїль 7 жовтня.

Перед цим Франція розпорядилася на шість місяців заморозити активи глави терористичного угруповання ХАМАС Ях'ї Сінуара, який, як вважають, є організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Крім того, у США анонсували візові санкції щодо осіб, дії яких шкодять миру і спокою на Західному березі річки Йордан.