Франция, Германия и Италия призвали ЕС создать спецсхему санкций против ХАМАС

Франция, Германия и Италия призвали Евросоюз создать специальную схему санкций против террористической группировки ХАМАС накануне встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с письмом глав МИД трех стран к главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

В нем министры иностранных дел трех стран заявили о важности того, чтобы ЕС принял все необходимые меры против террористической группировки ХАМАС и его сторонников.

"Это предполагает усиление европейского стремления как к борьбе с инфраструктурой и финансовой поддержкой ХАМАС, так и к изоляции и делегитимизации группировки на международном уровне, которая никоим образом не представляет палестинцев и их законные стремления", – говорится в письме.

Из содержания письма не ясно, как именно будут расширены или усилены санкции, отмечает Reuters. Если члены ЕС придут к принципиальному согласию, следующим шагом будет разработка экспертами правовой базы, чтобы определить, какие физические или юридические лица окажутся под санкциями.

Главы МИД указали, что отдельная схема санкций, направленная против ХАМАС, станет "сильным политическим сигналом" о стремлении ЕС бороться с группировкой.

ХАМАС уже внесен Евросоюзом в список террористических организаций, а это означает, что любые средства или активы, которые он имеет на территории ЕС, должны быть заморожены.

Кроме ограничения возможностей для финансирования ХАМАС, среди мер, которые должны обсуждаться на встрече глав МИД в понедельник, – запрет на въезд для израильских поселенцев, ответственных за насилие на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Совет ЕС ввел санкции против двух главарей ХАМАС в качестве ответа на нападение группировки на Израиль 7 октября.

Перед этим Франция распорядилась на шесть месяцев заморозить активы главы террористической группировки ХАМАС Яхьи Синуара, который, как считают, является организатором нападения на Израиль 7 октября.

Кроме того, в США анонсировали визовые санкции в отношении лиц, действия которых вредят миру и спокойствию на Западном берегу реки Иордан.