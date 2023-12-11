Через стрілянину на півдні Швейцарії загинули дві особи

Двоє осіб загинули та ще одна отримала поранення внаслідок стрілянини у двох місцях у південному швейцарському місті Сьйон у понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на правоохоронців.

За заявою поліції кантону Вале, з нез'ясованих поки що причин чоловік відкрив вогонь по кількох людях у Сьйоні близько 9 ранку за київським часом.

Правоохоронці повідомили, що направили співробітників на пошуки стрільця, а пізніше звернулася до людей із закликом надати будь-яку інформацію про 36-річного підозрюваного.



Вони попередили громадськість, що "ця людина небезпечна", і їм не слід до неї наближатися. В поліції заявили, що підозрюваний, схоже, знав своїх жертв, але не надали інших подробиць та не вказали, де саме він відкрив вогонь.

Регіональне видання Le Nouvelliste, яка не називає джерел, повідомило, що постріли були зроблені в приміщенні лакофарбової компанії та ще в одному місці.

Місцева прокуратура розпочала розслідування вбивства.

Раніше у Брюсселі сталася стрілянина на центральній вулиці, внаслідок якої четверо осіб отримали поранення.

А на початку листопада у школі в німецькому місті Оффенбург, що в землі Баден-Вюртемберг, розгорнули масштабну поліцейську операцію після стрілянини між учнями.

Перед цим поблизу кордону Сербії з Угорщиною сталася стрілянина між мігрантами, внаслідок якої загинуло троє осіб, ще одна була поранена.