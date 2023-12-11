Из-за стрельбы на юге Швейцарии погибли два человека

Два человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы в двух местах в южном швейцарском городе Сьон в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на правоохранителей.

По заявлению полиции кантона Вале, по невыясненным пока причинам мужчина открыл огонь по нескольким людям в Сьоне около 9 утра по киевскому времени.

Правоохранители сообщили, что направили сотрудников на поиски стрелка, а позже обратилась к людям с призывом предоставить любую информацию о 36-летнем подозреваемом.

Они предупредили общественность, что "этот человек опасен" и им не следует к нему приближаться. В полиции заявили, что подозреваемый, похоже, знал своих жертв, но не предоставили других подробностей и не указали, где именно он открыл огонь.

Региональное издание Le Nouvelliste, которое не называет источников, сообщило, что выстрелы были сделаны в помещении лакокрасочной компании и еще в одном месте.

Местная прокуратура начала расследование убийства.

Ранее в Брюсселе произошла стрельба на центральной улице, в результате которой четыре человека получили ранения.

А в начале ноября в школе в немецком городе Оффенбург, что в земле Баден-Вюртемберг, развернули масштабную полицейскую операцию после стрельбы между учениками.

Перед этим вблизи границы Сербии с Венгрией произошла стрельба между мигрантами, в результате которой погибли три человека, еще один был ранен.