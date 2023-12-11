Глава правительства Нидерландов жалеет, что публично заявил об амбициях стать генсеком НАТО

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в понедельник признался, что сожалеет о публичном объявлении своих намерений побороться за пост генерального секретаря Североатлантического Альянса.

Слова Рютте во время выступления в Берлине цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Глава нидерландского правительства объяснил, что после пребывания на этом посту 13 лет "все еще ошибается".

"Ошибкой было то, что я говорил о возможной смене должности на генерального секретаря (НАТО. – Ред.), и я совершенно не уверен, что это произойдет. Я не собираюсь отказываться от своих слов, потому что я явно сказал то, что имел в виду, но я не должен был этого говорить", – считает он.

По словам Рютте, еще в начале года у него не было и мысли побороться за высший пост в Альянсе, но после объявления отставки и досрочных выборов в Нидерландах в конце ноября ситуация изменилась.

Он признал, что Нидерланды при его премьерстве долгое время не соответствовали требованиям НАТО по оборонным расходам, но после полномасштабного вторжения России в Украину ситуация изменилась.

На вопрос, что Рютте будет делать в случае, если не сможет стать генсеком Альянса, он ответил: "Я все еще преподаю два часа в неделю как хобби... И если с НАТО не получится, что все еще возможно, то, вероятно, я возьмусь за что-то подобное (за преподавание. – Ред.)".

По данным СМИ, Марк Рютте является уверенным фаворитом на должность следующего генерального секретаря Североатлантического альянса, несмотря на победу ультраправой Партии свободы на парламентских выборах.

Напомним, кроме Рютте заинтересованность в должности генсека НАТО выражали министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Подробно об этом – в статье "ЕвроПравды" Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.