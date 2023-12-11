Прем'єр Нідерландів закликав ЄС домовитись щодо підтримки України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Євросоюз має затвердити значну військову допомогу Україні, щоб уникнути "подвійного блокування" підтримки Києва з боку Європи і США.

Як пише "Європейська правда", його цитату наводить Politico.

"Зважаючи на проблеми в Сполучених Штатах (з ухваленням додаткової допомоги Україні), де заблокований свіжий пакет підтримки, дуже важливо, щоб у нас не було подвійного блокування проти України", – наголосив Рютте.

Він додав, що лідери ЄС мають домовитися як щодо фінансової допомоги, адже це має вирішальне значення для того, щоб Україна рухалася вперед як держава, так і щодо її військової підтримки.

Лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі у четвер та п'ятницю, щоб обговорити пропозицію про поповнення Європейського фонду миру (ЄФМ), що використовується для часткового відшкодування державам витрат на постачання зброї Києву, на 5 мільярдів євро замість чотирирічного фонду в розмірі 20 мільярдів євро, запропонованого на початку цього року.

Але оскільки Німеччина переживає бюджетну кризу, а Угорщина погрожує накласти вето, результат переговорів цього тижня все ще неясний.

Водночас неназваний дипломат заявив Politico, що Євросоюз не досягне згоди щодо поповнення ЄФМ на 5 мільярдів євро.

Раніше повідомляли, що станом на неділю Будапешт ніяк не змінив своїх намірів заблокувати усі рішення щодо України, які мають розглядати на саміті лідерів Євросоюзу.

Угорський прем'єр Віктор Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України.

Нагадаємо, у неділю президент України Володимир Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента Аргентини.

Також він провів телефонну розмову про майбутній саміт з президентом Франції Емманюелем Макроном, який у п'ятницю приймав Орбана в Парижі, та з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.