Понад 100 депутатів Європи закликають Конгрес США схвалити допомогу для України

Понад сто провідних європейських законодавців підготували спільний лист-звернення до конгресменів у США, закликаючи їх розблокувати додаткове фінансування для України, що стало предметом політичних суперечок.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Reuters.

Відкритого листа підписали депутати щонайменше 17 країн ЄС, зокрема Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Ірландії. Ініціатором став французький депутат від партії Емманюеля Макрона Бенджамін Хаддад, а серед підписантів є голова комітету в закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот та його італійський колега Джуліо Тремонті.

У ньому європейські законодавці погоджуються з занепокоєнням США про те, що Європа протягом багатьох років не брала відповідальності за свою безпеку. Вони наголошують, що ситуація змінилась після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Понад те, військові витрати зросли по всій Європі. Американська військова допомога, однак, є критично важливою та невідкладною", – йдеться в листі.

"Перемога Путіна заохотить наших ворогів по всьому світу: вони спостерігають і сподіваються, що ми втомимося. Українці борються, щоб нам не довелося цього робити", – підкреслили європейські законодавці.

Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

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