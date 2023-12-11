Более 100 депутатов Европы призывают Конгресс США одобрить помощь для Украины

Более ста ведущих европейских законодателей подготовили совместное письмо-обращение к конгрессменам в США, призывая их разблокировать дополнительное финансирование для Украины, что стало предметом политических споров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters.

Открытое письмо подписали депутаты по меньшей мере 17 стран ЕС, в частности Франции, Германии, Италии, Польши и Ирландии. Инициатором стал французский депутат от партии Эмманюэля Макрона Бенджамин Хаддад, а среди подписантов есть председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти.

В нем европейские законодатели соглашаются с беспокойством США о том, что Европа в течение многих лет не брала ответственности за свою безопасность. Они отмечают, что ситуация изменилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Более того, военные расходы выросли по всей Европе. Американская военная помощь, однако, является критически важной и неотложной", – говорится в письме.

"Победа Путина поощрит наших врагов по всему миру: они наблюдают и надеются, что мы устанем. Украинцы борются, чтобы нам не пришлось этого делать", – подчеркнули европейские законодатели.

Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок по миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

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