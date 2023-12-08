Reuters: Білий дім відкритий до поступок щодо міграції заради допомоги Україні 

Адміністрація Байдена розглядає можливість запровадження нових обмежень щодо осіб, які можуть шукати притулку, а також розширення процесу депортації для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерела, знайомого з перебігом дискусій, пише "Європейська правда".

Білий дім і Конгрес США намагаються укласти угоду, яка надасть військову допомогу двом країнам-союзницям і водночас перешкоджатиме нелегальній імміграції через американо-мексиканський кордон.

Республіканці відмовилися схвалити збільшення фінансування України без додаткових заходів, спрямованих на зменшення рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США. Це призвело до складних переговорів, які об'єднали багато в чому не пов'язані між собою питання.

Президент-демократ Джо Байден заявив у середу, що він буде готовий піти на значні поступки у питанні безпеки кордонів, оскільки республіканці в Сенаті відхилили пакет допомоги від демократів, який передбачав виділення 20 мільярдів доларів на фінансування кордонів.

Білий дім, зазначив співрозмовник агентства, буде відкритий до підвищення стандартів первинної перевірки кандидатів на отримання притулку.

За словами джерела, адміністрація Байдена також розглядає певну форму норми про "безпечну третю країну", яка б відмовляла у наданні притулку мігрантам, що проїжджають через іншу країну на шляху до США.

Ще одним можливим пунктом домовленостей може стати розширення процесу прискореної депортації.

Двопартійна група сенаторів, які намагаються досягти угоди, також обговорює обмеження кількості прохань про надання притулку, повідомило джерело. Позиція адміністрації Байдена щодо такого обмеження залишається незрозумілою.

Очолювана республіканцями Палата представників має завершити роботу в цьому році до 14 грудня. Це залишає мало часу для ухвалення законів. Сенат, очолюваний демократами, має аналогічні часові рамки.

З огляду на це, за словами джерел, мета полягає в тому, щоб укласти основну угоду і, можливо, попрацювати над конкретними деталями законодавчого тексту під час канікул.

Нагадаємо, 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За словами посла України у США Оксани Маркарової, провал цього голосування не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту найближчим часом.

Читайте детально про те, за яких умов Конгрес США схвалить фінансування для України.