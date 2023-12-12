ЗМІ: Палата представників США почне розслідування щодо імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США, де більшість мають республіканці, проголосує в середу за формалізацію процедури імпічменту президента-демократа Джо Байдена.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням неназваного помічника лідерів республіканців, який говорив на умовах анонімності.

Зазначають, що один із республіканських законодавців заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон розкрив плани щодо голосування в четвер на закритому засіданні, про що також говорили і інші його колеги по партії.

Республіканці в Палаті представників звинувачують президента та його сім'ю в отриманні неправомірної вигоди від політичних рішень, в ухваленні яких Байден брав участь як віцепрезидент під час адміністрації Барака Обами в 2009-2017 роках.

Вони також звинувачують Міністерство юстиції США в неналежному втручанні в розслідування щодо сина Байдена – бізнесмена Хантера Байдена. Міністерство юстиції заперечує свою провину.

Представник республіканців Келлі Армстронг у четвер представив 14-сторінкову резолюцію, яка дозволить Палаті представників проголосувати за дозвіл на проведення розслідування.

Досі республіканці в Палаті представників не змогли надати доказів, які б пов'язували дії Байдена на посаді віцепрезидента з бізнесом його сина, і малоймовірно, що Сенат, де демократи мають незначну більшість, проголосує за засудження президента, якщо Палата представників ухвалить статті про імпічмент.

За словами представника республіканців Байрон Дональдс, який є членом одного з трьох комітетів, що розслідують діяльність Байдена, він очікує, що розслідування завершиться протягом наступних двох місяців, а Палата представників підготує проєкт статей про імпічмент орієнтовно навесні.

Раніше сину президента США Хантеру Байдену висунули дев’ять звинувачень у Каліфорнії у зв’язку з можливими податковими порушеннями.

Нагадаємо, крім цього Хантера Байдена звинувачують у тому, що він збрехав про вживання наркотиків у жовтні 2018 року в анкеті на купівлю зброї, яку він зберігав близько 11 днів. У разі доведення провини йому загрожує до 25 років ув'язнення. Хантер Байден не визнає провини.

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