СМИ: Палата представителей США начнет расследование по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США, где большинство имеют республиканцы, проголосует в среду за формализацию процедуры импичмента президента-демократа Джо Байдена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой неназванного помощника лидеров республиканцев, который говорил на условиях анонимности.

Один из республиканских законодателей заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскрыл планы по голосованию в четверг на закрытом заседании, о чем также говорили и другие его коллеги по партии.

Республиканцы в Палате представителей обвиняют президента и его семью в получении неправомерной выгоды от политических решений, в принятии которых Байден участвовал как вице-президент во время администрации Барака Обамы в 2009-2017 годах.

Они также обвиняют Министерство юстиции США в ненадлежащем вмешательстве в расследование в отношении сына Байдена – бизнесмена Хантера Байдена. Министерство юстиции отрицает свою вину.

Представитель республиканцев Келли Армстронг в четверг представил 14-страничную резолюцию, которая позволит Палате представителей проголосовать за разрешение на проведение расследования.

До сих пор республиканцы в Палате представителей не смогли предоставить доказательств, которые бы связывали действия Байдена на посту вице-президента с бизнесом его сына, и маловероятно, что Сенат, где демократы имеют незначительное большинство, проголосует за осуждение президента, если Палата представителей примет статьи об импичменте.

По словам представителя республиканцев Байрона Дональдса, который является членом одного из трех комитетов, расследующих деятельность Байдена, он ожидает, что расследование завершится в течение следующих двух месяцев, а Палата представителей подготовит проект статей об импичменте ориентировочно весной.

Ранее сыну президента США Хантеру Байдену выдвинули девять обвинений в Калифорнии в связи с возможными налоговыми нарушениями.

Напомним, кроме этого Хантера Байдена обвиняют в том, что он солгал об употреблении наркотиков в октябре 2018 года в анкете на покупку оружия, которое он хранил около 11 дней. В случае доказательства вины ему грозит до 25 лет заключения. Хантер Байден не признает вины.

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