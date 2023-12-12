Суд Молдови заднім числом скасував зняття проросійських кандидатів з місцевих виборів

Апеляційний суд Кишинева у вівторок скасував рішення комісії з надзвичайних ситуацій уряду Молдови зняти з місцевих виборів кандидатів проросійської партії "Шанс", фактичний лідер якої Ілан Шор ховається від правосуддя.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Суд вказав, що рішення урядової комісії про зняття кандидатів від "Шансу" "не має юридичних наслідків з моменту набуття цим рішенням чинності". Ухвала суду ще може бути оскаржена протягом 72 годин після її публікації у Верховному суді Молдови.

Речник молдовського уряду Даніель Воде в коментарі NewsMaker пізніше підтвердив, що рішення Апеляційного суду Кишинева буде оскаржене у Верховному суді. "Ми будемо відстоювати право державних інституцій захищати національну безпеку від злочинних організованих угруповань", – додав він.

А формальний очільник "Шансу" Алексєй Лунгу назвав рішення Апеляційної палати Кишинева "перемогою", але сказав, що партія ще має вивчити "правові наслідки" цього рішення.

Нагадаємо, що за два дні до місцевих виборів, 3 листопада, комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виключила з передвиборчих перегонів усіх кандидатів від політичної партії "Шанс" – проросійського проєкту, пов'язаного з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Таке рішення ухвалили на підставі звіту голови Служби інформації та безпеки Молдови Александра Мустяце, згідно з яким Росія активізувала гібридну війну проти країни, кинувши на це мільярд леїв і підключивши кримінальне угруповання Шора.

Ілан Шор у Молдові засуджений до 15 років ув'язнення у справі про виведення 10% ВВП із банківської системи Молдови (справа про "крадіжку мільярда").

Деталі читайте у статті: Беззаконням по Росії: як уряд Молдови зняв з виборів агентів РФ та що з цього вийшло.

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