Партія Санду показала успіх на місцевих виборах у Молдові

Після двох турів місцевих виборів у Молдові представники партії президентки Маї Санду "Дія і Солідарність" (PAS) очолять 310 населених пунктів країни із майже 900.

Про це розповів спікер парламенту Ігор Гросу, пише "Європейська правда".

"Завдяки вашій довірі після 2 турів голосування перемогли 310 мерів PAS – команда Європи. Наші мери працюватимуть над розвитком сіл і міст, як ми обіцяли, і над тим, щоб Молдова ставала європейською, населений пункт за населеним пунктом. PAS показала, що ми сильна команда на місцевому рівні", – написав Гросу на своїй Facebook-сторінці.

Він додав, що народ підтримав "Дію і солідарність", обравши 357 районних радників та понад 3 тисячі місцевих радників. Загалом на виборах обирали близько 11 тисяч членів місцевих рад.

Слід зазначити, що кандидати від PAS не здобули перемогу в жодному з 11 муніципіїв країни – міст з особливим статусом, до яких належать, зокрема, Кишинів, Бельці, Унгени. Однак у PAS – найбільше мандатів мерів у населених пунктах.

Соціалістична партія Молдови посіла друге місце за кількістю обраних мерів із 144 мерами. Незалежні кандидати отримали третю позицію за кількістю мерських мандатів – загалом їх обрано 116.

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