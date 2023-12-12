Суд Молдовы задним числом отменил снятие пророссийских кандидатов с местных выборов

Апелляционный суд Кишинева во вторник отменил решение комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы снять с местных выборов кандидатов пророссийской партии "Шанс", фактический лидер которой Илан Шор скрывается от правосудия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Суд указал, что решение правительственной комиссии о снятии кандидатов от "Шанса" "не имеет юридических последствий с момента вступления этого решения в силу". Постановление суда еще может быть обжаловано в течение 72 часов после его публикации в Верховном суде Молдовы.

Представитель молдавского правительства Даниэль Водэ в комментарии NewsMaker позже подтвердил, что решение Апелляционного суда Кишинева будет обжаловано в Верховном суде. "Мы будем отстаивать право государственных институтов защищать национальную безопасность от преступных организованных группировок", – добавил он.

А формальный глава "Шанса" Алексей Лунгу назвал решение Апелляционной палаты Кишинева "победой", но сказал, что партия еще должна изучить "правовые последствия" этого решения.

Напомним, что за два дня до местных выборов, 3 ноября, комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы исключила из предвыборной гонки всех кандидатов от политической партии "Шанс" – пророссийского проекта, связанного с беглым олигархом Иланом Шором.

Такое решение приняли на основании отчета главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяце, согласно которому Россия активизировала гибридную войну против страны, бросив на это миллиард леев и подключив криминальную группировку Шора.

Илан Шор в Молдове приговорен к 15 годам заключения по делу о выводе 10% ВВП из банковской системы Молдовы (дело о "краже миллиарда").

Детали читайте в статье: Беззаконием по России: как правительство Молдовы сняло с выборов агентов РФ и что из этого вышло.

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