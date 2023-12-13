КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби

З другої половини дня у середу проїзд на пункті пропуску між Україною та Польщею "Ягодин-Дорогуськ" відбувається повністю безперешкодно, польська сторона прогнозує, що усі вантажівки з черги в український бік пропустять приблизно за 30 годин.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У поліції Хелма надвечір у вівторок розповіли, що вантажівку, яка у понеділок зламалася на розвороті біля КПП і ускладнювала проїзд, вже прибрано і рух на в’їзд та виїзд з України відбувається безперешкодно.

На той час у черзі на в’їзд в Україну очікувало близько 700 вантажівок.

За словами представника податкової адміністрації у Любліні, КПП повністю укомплектований персоналом. За їхніми оцінками, на пропуск цієї кількості фур знадобиться орієнтовно 32 години.

Як відомо, з 6 листопада група польських перевізників блокує рух вантажів на кордоні з Україною. Віднедавна до них приєдналися словацькі перевізники.

11 грудня очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників і рух через цей КПП відновився.

Проте протестувальники подали заявку на проведення нової акції, що має початися з понеділка. Представники об'єднань українських перевізників мають інформацію про те, що протест хочуть продовжити майже до кінця березня.