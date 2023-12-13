КПП в Дорогуске полностью разблокирован, на проезд всей очереди грузовиков нужно более суток

Со второй половины дня в среду проезд на пункте пропуска между Украиной и Польшей "Ягодин-Дорогуск" происходит полностью беспрепятственно, польская сторона прогнозирует, что все грузовики из очереди в украинскую сторону пропустят примерно за 30 часов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В полиции Хелма вечером во вторник рассказали, что грузовик, который в понедельник сломался на развороте возле КПП и затруднял проезд, уже убрали и движение на въезд и выезд из Украины происходит беспрепятственно.

На то время в очереди на въезд в Украину ожидало около 700 грузовиков.

По словам представителя налоговой администрации в Люблине, КПП полностью укомплектован персоналом. По их оценкам, на пропуск этого количества фур понадобится ориентировочно 32 часа.

Как известно, с 6 ноября группа польских перевозчиков блокирует движение грузов на границе с Украиной. С недавних пор к ним присоединились словацкие перевозчики.

11 декабря глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков и движение через этот КПП возобновилось.

Однако протестующие подали заявку на проведение новой акции, которая должна начаться с понедельника. Представители объединений украинских перевозчиков имеют информацию о том, что протест хотят продолжить почти до конца марта.