Польські протестувальники хочуть блокувати КПП "Дорогуськ" до березня

Розблокований напередодні пункт перетину кордону "Дорогуськ-Ягодин" може бути знову заблокований.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час експертної дискусії "Уроки блокади. Як захистити західний кордон України" заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін.

За його словами, польські перевізники, які блокували КПП "Дорогуськ-Ягодин", збираються подати нову заявку на протест на період до 25 березня.

"Після того як місцева влада заборонила блокування, вони перекрили трасу фурою, заявивши, що вона зламалася. Наразі вона перешкоджає руху, а поліція супроводжує в обхід групи по 10-15 вантажівок. Протестувальники обіцяють вже сьогодні добитися постанови суду, що зупиняє рішення місцевої влади. А головне – вони анонсують подання нової заявки на мітинг, що триватиме тепер вже до 25 березня", – розповів він.

Цю інформацію частково підтверджує і польське RMF FM. Журналістам стало відомо, що протестувальники з КПП у Дорогуську вже 11 грудня подали заявку на новий протест, що має початися з понеділка.

Мер Дорогуська, як очікують, ухвалить рішення у вівторок або середу.

Також повідомляють, що перевізники оскаржать рішення мера розігнати їхній протест у суді в Любліні.

Як відомо, з 6 листопада група польських перевізників блокує рух вантажів на кордоні з Україною. Віднедавна до них приєдналися словацькі перевізники.

11 грудня очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників і рух через цей КПП відновився. Втім, увечері проїзд частково перекрили фурою. З матеріалу RMF випливає, що вантажівка досі перешкоджає проїзду на КПП у Дорогуську, тому його пропускна здатність зменшена.

12 листопада у Держприкордонслужбі повідомили, що КПП "Дорогуськ-Ягодин" пропускає вантажі в обох напрямках. Загалом у чергах на західному кордоні – близько 5000 вантажівок.