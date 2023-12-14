Естонія надасть військову допомогу Україні на 80 млн євро

Уряд Естонії схвалив надання довгострокової військової допомоги Україні для захисту від російської агресії.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Міноборони балтійської країни.

Згідно з повідомленням, новий пакет допомоги включає "велику кількість" протитанкових ракет Javelin, кулемети, боєприпаси для легкого озброєння, різні транспортні засоби та судна, а також водолазне спорядження.

Відомство не розголошує точні суми допомоги з міркувань безпеки. Вартість пакету становить майже 80 мільйонів євро.

"Цей пакет допомоги сформований з метою отримання максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії. Ми замінюємо необхідні запаси", – пояснив міністр оборони Ханно Певкур.

За його словами, Естонія продовжить надавати значну та стійку підтримку Україні, поки Київ не виграє війну, адже на кону не лише безпека України, але й безпека Естонії, трансатлантична та глобальна безпека в цілому.

"Так само, як минулого року Javelin від Естонії відіграли вирішальну роль в обороні Києва й надихнули інші країни простягнути руку допомоги Україні, так само і цим великим пакетом допомоги ми прагнемо показати, що боротьба України за свободу може бути успішною лише тоді, коли члени НАТО продовжуватимуть допомагати українцям", – додав він.

Раніше прем’єрка Естонії Кая Каллас і прем’єр Фінляндії Петтері Орпо написали спільну колонку, у якій наголошують на необхідності продовжувати підтримувати Україну і довести Москві, що там даремно сподіваються на "втому" Заходу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну" і схвалити допомогу Україні до свят.

Також цього тижня міністр оборони Фінляндії ухвалив рішення збільшити потужності місцевого виробництва боєприпасів для того, щоб уможливити довгострокову підтримку України.