Эстония предоставит военную помощь Украине на 80 млн евро

Правительство Эстонии одобрило предоставление долгосрочной военной помощи Украине для защиты от российской агрессии.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Минобороны балтийской страны.

Согласно сообщению, новый пакет помощи включает "большое количество" противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для легкого вооружения, различные транспортные средства и суда, а также водолазное снаряжение.

Ведомство не разглашает точные суммы помощи из соображений безопасности. Стоимость пакета составляет почти 80 миллионов евро.

"Этот пакет помощи сформирован с целью получения максимальной пользы для Украины без ущерба для собственной обороноспособности Эстонии. Мы заменяем необходимые запасы", – пояснил министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, Эстония продолжит оказывать значительную и устойчивую поддержку Украине, пока Киев не выиграет войну, ведь на кону не только безопасность Украины, но и безопасность Эстонии, трансатлантическая и глобальная безопасность в целом.

"Так же, как в прошлом году Javelin от Эстонии сыграли решающую роль в обороне Киева и вдохновили другие страны протянуть руку помощи Украине, так же и этим большим пакетом помощи мы стремимся показать, что борьба Украины за свободу может быть успешной только тогда, когда члены НАТО будут продолжать помогать украинцам", – добавил он.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас и премьер Финляндии Петтери Орпо написали совместную колонку, в которой подчеркивают необходимость продолжать поддерживать Украину и доказать Москве, что там зря надеются на "усталость" Запада.

Напомним, президент США Джо Байден призвал Конгресс не делать "подарок Путину" и одобрить помощь Украине до праздников.

Также на этой неделе министр обороны Финляндии принял решение увеличить мощности местного производства боеприпасов для того, чтобы сделать возможным долгосрочную поддержку Украины.