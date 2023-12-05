Фінляндія почне виробництво артилерійських боєприпасів для України

Фінляндія найближчим часом розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для України.

Про це в інтерв'ю Iltalehti розповів міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє "Європейська правда".

"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийнято дуже скоро", – сказав фінський міністр.

За його словами, рішення про початок виробництва, ймовірно, ухвалять до Різдва.

"Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", – додав Хяккянен.

Напередодні стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall виграв велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси для України; замовник – неназвана країна НАТО.

Раніше в Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на ОПК для нарощення виробництва снарядів для України.