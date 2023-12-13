Прем’єри Естонії та Фінляндії разом закликали не послаблювати підтримку України

Прем’єрка Естонії Кая Каллас і прем’єр Фінляндії Петтері Орпо написали спільну колонку, у якій наголошують на необхідності продовжувати підтримувати Україну і довести Москві, що там даремно сподіваються на "втому" Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", колонку опублікували у Politico.

"Ми допоможемо захистити Україну. Ми не дамо залякувати себе і не підемо на компроміси щодо свободи й безпеки ані українського народу, ані нашого власного", – резюмують вони на початку публікації.

Кая Каллас і Петтері Орпо наголошують, що країни так званого вільного світу повинні зберегти підтримку України і планувати її на тривалу перспективу.

"Зараз триває протистояння сили волі… Стратегія Росії будується на сподіваннях, що ми втомимося перші. У Кремлі впевнені, що у них більше рішучості, ніж у нас, що вони можуть перечекати, виробити більше, ніж ми, і переграти Україну, євроатлантичну спільноту та інших союзників і партнерів. Саме час довести, що це не переможна стратегія", – наголошують вони.

Лідери зазначають, що в Естонії 87% респондентів згодні з тим, що Євросоюз має далі підтримувати Україну, а у Фінляндії це 88%.

Вони нагадують, що загальні обсяги естонської допомоги перевищують 400 млн євро – понад 1% її ВВП, а двосторонньої допомоги Фінляндії – 2,2 млрд євро, куди входить 20 пакетів військової допомоги та різноманітна гуманітарна допомога і підтримка проєктів розвитку. Фінляндія у тому числі є одним з найбільших у ЄС донорів для підтримки української енергетики.

"Естонія і Фінляндія не сприймають свою тяжко здобуту свободу як щось, що є за замовчуванням. Ми знаємо з власної історії, що за свободу потрібно воювати, якою б не була ціна опору. Ставки в Україні сьогодні – це сама ідея свободи. Це те, чого Росія та інші автократичні держави бояться і хочуть знищити.

Росія хоче знищити Україну як суверенну державу і перемалювати кордони у Європі за допомогою військової сили. Не можна допустити, щоб така візія "безпеки" взяла гору. Мир на російських умовах не принесе Європі мир – це підживить російський націоналізм та імперіалізм, а авторитарні режими у всьому світі зроблять висновок, що вільний світ – слабкий", – наголошують прем’єри.

Вони зазначають, що передусім потрібно зосередитися на підтримці України зброєю, боєприпасами та допомогою у навчанні на тому рівні, на якому це буде достатньо для підтримання обороноздатності України, а спільними зусиллями західних союзників це можливо забезпечити.

Прем’єри підкреслили, що на майбутньому саміті лідерів ЄС особливо важливо засвідчити готовність до довгострокової підтримки України та ухвалити рішення для фінансової і військової підтримки України, як і відкриття переговорів про вступ до ЄС.

"Дії Європи надішлють сигнали через Атлантику, до наших друзів в Україні, а також будуть сигналом Росії – що ми готові до затяжної фази війни і це не ми втомимося першими… Історія судитиме нас за тим, що ми зробимо зараз: чи дамо агресору отримати якісь здобутки, чи втримаємо курс і забезпечимо, щоб свобода взяла гору", – наголошують Петтері Орпо і Кая Каллас.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну" і схвалити допомогу Україні до свят.

Також цього тижня міністр оборони Фінляндії ухвалив рішення збільшити потужності місцевого виробництва боєприпасів для того, щоб уможливити довгострокову підтримку України.