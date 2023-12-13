Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

У Білому домі розкритикували відмову спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона підтримати заклик лідера демократів у Сенаті щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для ухвалення додаткового фінансування перед Різдвом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Укрінформ.

У Білому домі назвали це відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США.

"Як ви чули вчора від президента (Байдена – ред.), американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України", – зауважила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона підкреслила, що це заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі.

"Світ спостерігає за діями республіканців у Конгресі. Москва, Пекін і Тегеран – усі вони дивляться. Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу",- наголосила представниця адміністрації Байдена.

Раніше Байден вкотре закликав членів Конгресу США не робити подарунка Путіну і не допустити подальшого відкладання рішення про додаткове фінансування для допомоги Україні.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Конгрес навряд чи схвалить додатковий пакет фінансування для України до Різдва, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Головним каменем спотикання між республіканцями й демократами є врегулювання міграції на південному кордоні США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Після зустрічі із Зеленським Байден заявив, що його адміністрація продовжить допомогу Україні, але попередив, що можливості це робити вичерпуються через відсутність схваленого Конгресом додаткового фінансування.