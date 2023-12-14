Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України

Американські сенатори продовжать роботу у Вашингтоні наступного тижня попри формальне завершення сесії в четвер, аби спробувати знайти компроміс для схвалення додаткового фінансування для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представники демократів і республіканців у Сенаті США в четвер продовжили переговори для узгодження позицій щодо схвалення додаткової допомоги Україні та Ізраїлю й посиленню заходів із безпеки на кордоні.

"Ми досягаємо прогресу, і Білий дім бере участь, що добре. Все обнадіює", – заявив журналістам сенатор Джон Тьюн, другий за посадою республіканець у Сенаті.

У Конгресі США, як відомо, понад два місяці застряг запит Білого дому на додаткове фінансування, який передбачає виділення загалом близько 61 мільярда доларів Україні – на військову та макрофінансову допомогу.

Будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократами з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці (більшість у 221 проти 213).

Законодавці нижньої палати Конгресу залишили Вашингтон у четвер, щоб розпочати святкові канікули, що унеможливлює ухвалення допомоги до Різдва.

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