В Белом доме надеются, что Конгресс услышал новые угрозы Путина Украине

Белый дом обратился к Конгрессу с призывом не медлить с принятием дополнительной поддержки Украины, указав на новые угрозы президента РФ Владимира Путина в адрес Украины во время его пресс-конференции 14 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Представитель Белого дома указал на слова лидера РФ, что его агрессия в Украине не закончится, и что мир наступит только тогда, когда "российские цели будут достигнуты".

"Мы все знаем, что это означает. Но очень надеюсь, что те республиканцы в Палате представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали послание Путина громко и четко", – отметил Кирби.

Он добавил, что в то время, когда конгрессмены едут домой на праздники, украинцы продолжают отражать агрессию РФ и подвергаются все большим воздушным атакам на гражданскую инфраструктуру.

"Если этого недостаточно, чтобы повлиять на вас или изменить ваше мнение, подумайте о наших собственных интересах. Мы знаем, что то, что происходит в Украине, происходит не только с Украиной. Это не зарубежная война", – добавил Кирби.

"Мы не можем позволить себе не помочь украинцам. Представьте себе цену человеческих и материальных потерь, жизней наших военных и наших союзников по НАТО, если мы просто откажемся от этих усилий, если мы просто позволим Путину захватить Украину, стереть ее с лица земли как независимую страну", – резюмировал он.

Накануне Путин подтвердил свои максималистские цели российской войны в Украине.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы продолжат работу в Вашингтоне на следующей неделе, несмотря на формальное завершение сессии в четверг, чтобы попытаться найти компромисс для одобрения дополнительного финансирования для Украины.

В Конгрессе США, как известно, на два месяца застрял запрос Белого дома на дополнительное финансирование, который предусматривает выделение в целом около 61 миллиарда долларов Украине – на военную и макрофинансовую помощь.

Любое соглашение в Сенате, который контролируют демократы с перевесом в 51 голос, должно будет также получить одобрение Палаты представителей США, которую контролируют республиканцы (большинство в 221 против 213).

Законодатели Палаты представителей покинули Вашингтон в четверг, чтобы начать праздничные каникулы, что делает невозможным принятие помощи до Рождества.

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