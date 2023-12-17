У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО

Турецька влада заявляє, що хоче, щоб Швеція не тільки втілила законодавчі зміни, але й також виконала взяті на себе зобов’язання та конкретні практичні кроки для свого вступу в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє TRT Haber.

"Що стосується Швеції, то самі по собі юридичні зміни нічого не означають. Для нас важливим є виконання зобов'язань шляхом здійснення конкретних і практичних кроків", – вказав посадовець.

За словами Гюлера, Анкара продовжує бути активним та конструктивним членом НАТО. На підтвердження цього він вказав на те, що Туреччина ратифікувала вступ до Альянсу Фінляндії.

Міністр нагадав на інциденти паплюження активістами примірників Корану в Данії та Швеції, а також привітав те, що Копенгаген ухвалив закон, що забороняє "неналежне поводження" зі священними книгами.

"Сподіваємося, що подібні і конкретні кроки будуть без зволікань зроблені і в інших країнах, де здійснюються подібні акти і де існують різні форми й прояви тероризму", – додав Гюлер, вочевидь, натякнувши на те, що приклад Данії має наслідувати й Швеція.

"Парламент ухвалить остаточне рішення про членство (Швеції)", – резюмував посадовець.

Раніше голова комітету в закордонних справах парламенту Туреччини Фуат Октай допустив, що ратифікація вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу може затягтись і статись уже у 2024 році.

Перед цим турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що очікує кроків від Конгресу США для продажу винищувачів F-16 Туреччині для того, аби турецький парламент схвалив законопроєкт про ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Президент США Джо Байден підтримує продаж F-16 Туреччині, але в Конгресі все ще існує певна опозиція цьому рішенню.

Ердоган також стверджував, що Канада і США наполягають на тому, щоб Анкара ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО до того, як відновиться експорт камер для дронів з цих країн до Туреччини.