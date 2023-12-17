В Турции рассказали, чего ждут от Швеции для вступления в НАТО

Турецкие власти заявляют, что хотят, чтобы Швеция не только воплотила законодательные изменения, но и также выполнила взятые на себя обязательства и конкретные практические шаги для своего вступления в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает TRT Haber.

"Что касается Швеции, то сами по себе юридические изменения ничего не означают. Для нас важно выполнение обязательств путем осуществления конкретных и практических шагов", – указал чиновник.

По словам Гюлера, Анкара продолжает быть активным и конструктивным членом НАТО. В подтверждение этого он указал на то, что Турция ратифицировала вступление в Альянс Финляндии.

Министр напомнил об инцидентах осквернения активистами экземпляров Корана в Дании и Швеции, а также приветствовал то, что Копенгаген принял закон, запрещающий "неподобающее обращение" со священными книгами.

"Надеемся, что подобные и конкретные шаги будут без промедлений предприняты и в других странах, где совершаются подобные акты и где существуют различные формы и проявления терроризма", – добавил Гюлер, очевидно, намекнув на то, что примеру Дании должна последовать и Швеция.

"Парламент примет окончательное решение о членстве (Швеции)", – резюмировал чиновник.

Ранее председатель комитета по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай допустил, что ратификация вступления Швеции в Североатлантический Альянс может затянуться и произойти уже в 2024 году.

Перед этим турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает шагов от Конгресса США для продажи истребителей F-16 Турции для того, чтобы турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО.

Президент США Джо Байден поддерживает продажу F-16 Турции, но в Конгрессе все еще существует определенная оппозиция этому решению.

Эрдоган также утверждал, что Канада и США настаивают на том, чтобы Анкара ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО до того, как возобновится экспорт камер для дронов из этих стран в Турцию.