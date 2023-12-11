У парламенті Туреччини обіцяють "не поспішати" зі схваленням вступу Швеції до НАТО

Голова комітету в закордонних справах парламенту Туреччини Фуат Октай допустив, що ратифікація вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу може затягтись і статись уже у 2024 році.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Підтверджуючи, що парламентський комітет не буде квапитись зі схваленням вступу Швеції до НАТО, Октай заявив: "Звичайно, ми не поспішаємо, у нас є свої пріоритети", – не уточнивши, що має на увазі.

За словами парламентаря, США повинні припинити узалежнювати вступ Швеції до НАТО з продажем Анкарі винищувачів F-16 – хоча допустив, що ці процеси можуть відбуватись паралельно.

"Є питання, які деякі члени НАТО пов'язують зі шведським питанням, наприклад, питання F-16. Якщо це так, то розглядаймо їх одночасно", – пояснив він.

Перш ніж парламент Туреччини зможе ратифікувати протокол про вступ Швеції в Альянс, його має схвалити комітет, який очолює Октай. Але спочатку він зажадав від Стокгольма дорожньої карти про те, як Швеція буде боротись із тероризмом.

Ратифікація вступу Швеції до НАТО в турецькому парламенті очікує на розгляд з жовтня. Союзники по НАТО нещодавно висловили розчарування через тривалий процес в Анкарі.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що очікує кроків від Конгресу США для продажу винищувачів F-16 Туреччині для того, аби турецький парламент схвалив законопроєкт про ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Президент США Джо Байден підтримує продаж F-16 Туреччині, але в Конгресі все ще існує певна опозиція цьому рішенню.