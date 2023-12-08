Туреччина каже, що Канада і США пов'язують експорт камер для дронів зі вступом Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Канада і США наполягають на тому, щоб Анкара ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО до того, як відновиться експорт камер для дронів з цих країн до Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у розмові з журналістами під час перельоту з Греції, повідомляє Reuters.

"У питанні камер для дронів, які ми хотіли від них отримати, Канада наполягає: Швеція, Швеція. США повторюють те ж саме", – сказав Ердоган.

За його словами, США погодилися з Канадою щодо цього питання, але ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО має ухвалити парламент Туреччини після того, як він направив відповідний законопроєкт на розгляд наприкінці жовтня.

Як зазначає Reuters, коли в липні на саміті НАТО Ердоган дав зрозуміти, що Швеція врешті-решт отримає зелене світло на членство в НАТО, Канада непублічно погодилась відновити переговори з Туреччиною про зняття експортного контролю на частини дронів, включаючи оптичне обладнання.

Ратифікація вступу Швеції до НАТО в турецькому парламенті очікує на розгляд з жовтня. Союзники по НАТО нещодавно висловили розчарування з приводу тривалого процесу в Анкарі.

Раніше Ердоган заявив, що очікує кроків від Конгресу США для продажу винищувачів F-16 Туреччині для того, аби турецький парламент схвалив законопроєкт про ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Президент США Джо Байден підтримує продаж F-16 Туреччині, але в Конгресі все ще існує певна опозиція цьому рішенню.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у листопаді фактично підтвердив, що останнім предметом торгу у питанні вступу Швеції до НАТО є продаж США Туреччині винищувачів F-16.

Більстрьом зазначив, що зв’язок між погодженням Туреччиною вступу Швеції у НАТО та продажем Анкарі F-16, про який раніше з посиланням на джерела писали ЗМІ, вже не таємниця.