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Майже пів сотні безпекових експертів просять Конгрес США схвалити допомогу Україні

Понеділок, 18 грудня 2023, 18:36

Понад чотири десятки членів The Alphen Group – глобального об’єднання експертів із питань безпеки – звернулись із відкритим листом до Конгресу США, закликаючи його схвалити додаткове фінансування для України.

Текст листа є в розпорядженні "Європейської правди".

Підписанти, серед яких – колишні топдипломати й військові, наголошують, що повномасштабна війна РФ проти України "перебуває на переломному етапі", у якому рішення США та їхніх союзників "визначатимуть, чи буде її результат сприятливим для їхніх інтересів, чи катастрофічним для України і Заходу".

"Захід повинен переконати Путіна, що час не на його боці. Американська допомога в поєднанні з подальшою європейською допомогою зробить це. Відмова США від лідерства створить умови для перемоги Росії", – йдеться в листі.

Експерти вказують, що ЄС також узяв на себе тягар підтримки України, але без підтримки США Україні не вистачить засобів для досягнення вирішальних результатів на полі бою.

Конгрес США навряд чи домовиться щодо кордону і допомоги Україні цього року 

"Припинення підтримки України з боку США стало б величезним провалом двопартійної зовнішньої та оборонної політики і послабило б лідерство Америки на міжнародній арені та в Європі. Важливо, що підтверджена американська та європейська підтримка надішле потужний сигнал Китаю, Ірану та іншим авторитарним режимам про те, що агресія проти їхніх сусідів не може мати успіху", – пояснюють автори звернення до конгресменів.

Натомість, додають вони, успіх України у 2024 році підірве позиції автократичних держав, зміцнить віру у верховенство права й стабільність міжнародної системи, а також значно зменшить що перспективи прямого конфлікту США з Росією.

"З цих причин ми закликаємо членів Конгресу обох партій визнати критичну важливість збереження і збільшення підтримки України в інтересах США і міжнародної системи в цілому. Будь-який інший вибір означатиме провал американського лідерства, відкриваючи двері до набагато більш небезпечного світу в майбутньому", – підсумовується в листі.

Білий дім у жовтні звернувся до Конгресу США з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

У Білому домі закликали не зволікати з ухваленням додаткової підтримки України, вказавши на нові погрози президента РФ Владіміра Путіна на адресу України під час його пресконференції 14 грудня.

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