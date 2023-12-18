Более четырех десятков членов The Alphen Group – глобального объединения экспертов по вопросам безопасности – обратились с открытым письмом к Конгрессу США, призывая его одобрить дополнительное финансирование для Украины.

Текст письма есть в распоряжении "Европейской правды".

Подписанты, среди которых – бывшие топ-дипломаты и военные, отмечают, что полномасштабная война РФ против Украины "находится на переломном этапе", в котором решение США и их союзников "будут определять, будет ли ее результат благоприятным для их интересов, или катастрофическим для Украины и Запада".

"Запад должен убедить Путина, что время не на его стороне. Американская помощь в сочетании с последующей европейской помощью сделает это. Отказ США от лидерства создаст условия для победы России", – говорится в письме.

Эксперты указывают, что ЕС также взял на себя бремя поддержки Украины, но без поддержки США Украине не хватит средств для достижения решающих результатов на поле боя.

"Прекращение поддержки Украины со стороны США стало бы огромным провалом двухпартийной внешней и оборонной политики и ослабило бы лидерство Америки на международной арене и в Европе. Важно, что подтвержденная американская и европейская поддержка пошлет мощный сигнал Китаю, Ирану и другим авторитарным режимам о том, что агрессия против их соседей не может иметь успеха", – объясняют авторы обращения к конгрессменам.

Зато, добавляют они, успех Украины в 2024 году подорвет позиции автократических государств, укрепит веру в верховенство права и стабильность международной системы, а также значительно уменьшит перспективы прямого конфликта США с Россией.

"По этим причинам мы призываем членов Конгресса обеих партий признать критическую важность сохранения и увеличения поддержки Украины в интересах США и международной системы в целом. Любой другой выбор будет означать провал американского лидерства, открывая двери к гораздо более опасному миру в будущем", – подытоживается в письме.

Белый дом в октябре обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в частности более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

В Белом доме призвали не медлить с принятием дополнительной поддержки Украины, указав на новые угрозы президента РФ Владимира Путина в адрес Украины во время его пресс-конференции 14 декабря.

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