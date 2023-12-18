П'ята частина мерів Литви були комуністами, більшість з них це приховали

Із 60 мерів Литви 12 були членами Комуністичної партії СРСР (КПРС), більшість з яких не заявили про це у своїх біографіях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на портал 15min, який проаналізував біографії всіх 60 мерів країни, дані Спеціального архіву Литви та відкритих джерел, а також опитав деяких з них телефоном.

Згідно з даними, які опублікували журналісти, п'ятеро з них – соціал-демократи: мер Бірштонаса Нійоле Діргінчене, мер Каунаського району Валеріюс Макунас, мер Купішкського району Альгірдас Расланас, мер Пренського району Альвідас Вайцекаускас, мер Кедайняй Валентинас Тамуліс.

Крім того, членами КПРС були мер Анікщяй Кястутіс Тубіс та мер Клайпедського району Бронюс Маркаускас – від партії "селян", один консерватор – мер Пасвальського району Гінтаутас Гегужінскас, мер Ретави Антанас Чернецкіс від Ліберального руху, мер Кельмського району Ільдефонсас Петкявічюс зі "Свободи і справедливості", від Виборчої акції поляків Литви – Спілки християнських родин – мер Шальчінінкського району Здіслов Палевич і мер Каунаса Вісвалдас Матійошайтіс, який представляє "Єдиний Каунас".

Свою роль у компартії СРСР як незначну і несуттєву описали навіть ті мери, хто обіймав посади у виконавчих структурах того часу, йдеться в публікації.

Багато хто з опитаних колишніх мерів-комуністів також говорив, що їм нема чого приховувати у своєму минулому, і що вони не згадували про нього у своїх анкетах, бо про це не запитували.

Перед цим стало відомо, що у Сеймі Литви наразі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах. Причому колишні члени КПРС є майже у всіх фракціях.

Нагадаємо, на початку квітня литовські журналісти опублікували архівні документи, які підтверджували членство у Компартії чинного президента Гітанаса Науседи в останні роки існування Радянського Союзу.

Близько 20% мешканців Литви змінили свою думку в гіршу сторону про Науседу після публікації цих документів.

Науседа назвав вступ до Компартії помилкою юності.