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П'ята частина мерів Литви були комуністами, більшість з них це приховали

Понеділок, 18 грудня 2023, 20:28

Із 60 мерів Литви 12 були членами Комуністичної партії СРСР (КПРС), більшість з яких не заявили про це у своїх біографіях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на портал 15min, який проаналізував біографії всіх 60 мерів країни, дані Спеціального архіву Литви та відкритих джерел, а також опитав деяких з них телефоном.

Згідно з даними, які опублікували журналісти, п'ятеро з них – соціал-демократи: мер Бірштонаса Нійоле Діргінчене, мер Каунаського району Валеріюс Макунас, мер Купішкського району Альгірдас Расланас, мер Пренського району Альвідас Вайцекаускас, мер Кедайняй Валентинас Тамуліс.

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Крім того, членами КПРС були мер Анікщяй Кястутіс Тубіс та мер Клайпедського району Бронюс Маркаускас – від партії "селян", один консерватор – мер Пасвальського району Гінтаутас Гегужінскас, мер Ретави Антанас Чернецкіс від Ліберального руху, мер Кельмського району Ільдефонсас Петкявічюс зі "Свободи і справедливості", від Виборчої акції поляків Литви – Спілки християнських родин – мер Шальчінінкського району Здіслов Палевич і мер Каунаса Вісвалдас Матійошайтіс, який представляє "Єдиний Каунас".

Свою роль у компартії СРСР як незначну і несуттєву описали навіть ті мери, хто обіймав посади у виконавчих структурах того часу, йдеться в публікації.

Багато хто з опитаних колишніх мерів-комуністів також говорив, що їм нема чого приховувати у своєму минулому, і що вони не згадували про нього у своїх анкетах, бо про це не запитували.

Перед цим стало відомо, що у Сеймі Литви наразі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах. Причому колишні члени КПРС є майже у всіх фракціях.

Нагадаємо, на початку квітня литовські журналісти опублікували архівні документи, які підтверджували членство у Компартії чинного президента Гітанаса Науседи в останні роки існування Радянського Союзу.

Близько 20% мешканців Литви змінили свою думку в гіршу сторону про Науседу після публікації цих документів.

Науседа назвав вступ до Компартії помилкою юності.

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