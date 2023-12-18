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Пятая часть мэров Литвы были коммунистами: большинство из них это скрыли

Понедельник, 18 декабря 2023, 20:28

Из 60 мэров Литвы 12 были членами Коммунистической партии СССР (КПСС), большинство из которых не заявили об этом в своих биографиях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на портал 15min, который проанализировал биографии всех 60 мэров страны, данные Специального архива Литвы и открытых источников, а также опросы некоторых по телефону.

Согласно данным, которые опубликовали журналисты, пятеро из них – социал-демократы: мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене, мэр Каунасского района Валериюс Макунас, мэр Купишкского района Альгирдас Расланас, мэр Пренского района Альвидас Вайцекаускас, мэр Кедайняй Валентинас Тамулис.

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Кроме того, членами КПСС были мэр Аникщяй Кястутис Тубис и мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас от партии "крестьян", один консерватор – мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегужинскас, мэр Ретавы Антанас Чернецкис от Либерального движения, мэр Кельмского района Ильдефонсас Петкявичюс из "Свободы и справедливости", от Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей – мэр Шальчининкского района Здислов Палевич и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, представляющий "Единый Каунас".

Свою роль в компартии СССР как незначительную и несущественую описали даже те мэры, кто занимал должности в исполнительных структурах того времени, говорится в публикации.

Многие из опрошенных бывших мэров-коммунистов также говорили, что им нечего скрывать в своем прошлом, и что они не упоминали о нем в своих анкетах, потому что об этом не спрашивалось.

Перед этим стало известно, что в Сейме Литвы сейчас работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали об этом в анкетах. Причем бывшие члены КПСС есть почти во всех фракциях.

Напомним, в начале апреля литовские журналисты опубликовали архивные документы, подтверждающие членство в Компартии действующего президента Гитанаса Науседы в последние годы существования Советского Союза.

Около 20% жителей Литвы изменили свое мнение в худшую сторону о Науседе после публикации этих документов.

Науседа назвал вступление в Компартию ошибкой юности.

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