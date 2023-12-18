Пятая часть мэров Литвы были коммунистами: большинство из них это скрыли

Из 60 мэров Литвы 12 были членами Коммунистической партии СССР (КПСС), большинство из которых не заявили об этом в своих биографиях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на портал 15min, который проанализировал биографии всех 60 мэров страны, данные Специального архива Литвы и открытых источников, а также опросы некоторых по телефону.

Согласно данным, которые опубликовали журналисты, пятеро из них – социал-демократы: мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене, мэр Каунасского района Валериюс Макунас, мэр Купишкского района Альгирдас Расланас, мэр Пренского района Альвидас Вайцекаускас, мэр Кедайняй Валентинас Тамулис.

Кроме того, членами КПСС были мэр Аникщяй Кястутис Тубис и мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас от партии "крестьян", один консерватор – мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегужинскас, мэр Ретавы Антанас Чернецкис от Либерального движения, мэр Кельмского района Ильдефонсас Петкявичюс из "Свободы и справедливости", от Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей – мэр Шальчининкского района Здислов Палевич и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, представляющий "Единый Каунас".

Свою роль в компартии СССР как незначительную и несущественую описали даже те мэры, кто занимал должности в исполнительных структурах того времени, говорится в публикации.

Многие из опрошенных бывших мэров-коммунистов также говорили, что им нечего скрывать в своем прошлом, и что они не упоминали о нем в своих анкетах, потому что об этом не спрашивалось.

Перед этим стало известно, что в Сейме Литвы сейчас работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали об этом в анкетах. Причем бывшие члены КПСС есть почти во всех фракциях.

Напомним, в начале апреля литовские журналисты опубликовали архивные документы, подтверждающие членство в Компартии действующего президента Гитанаса Науседы в последние годы существования Советского Союза.

Около 20% жителей Литвы изменили свое мнение в худшую сторону о Науседе после публикации этих документов.

Науседа назвал вступление в Компартию ошибкой юности.