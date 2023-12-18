Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Колишній полковник російської розвідки 60-річний Ігор Саліков, який був причетний до агресії РФ проти України, виїхав у Нідерланди й заявив про бажання дати свідчення в Міжнародному кримінальному суді.

Про це Саліков сказав в інтерв’ю програмі EenVandaag нідерландського суспільного мовника NPO 1, повідомляє "Європейська правда".

Саліков стверджує, що відслужив 25 років спершу в російській армії, потім – у приватній військовій компанії Вагнера, на боці якої воював у Сирії та кількох африканських країнах. Він також був причетний до агресії РФ проти України спершу у 2014 році, а згодом – у 2022-му.

Росіянин написав листа до Міжнародного кримінального суду, де розповідає про свою причетність до анексії Криму та діяльності "ДНР", зокрема фальсифікації на так званому референдумі. Він вважає, що російські війська тоді переконали вторгнутись в Україну "за допомогою брехні".

Фото: EenVandaag

Журналістам Саліков також розповів, що був свідком воєнних злочинів РФ після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, зокрема страт цивільних, тортур полонених і викрадення дітей.

"Я бачив, як люди зі спецслужб вивозили велику кількість дітей без батьків через білоруський кордон", – сказав росіянин, додавши, що до цього були причетні "цілі колони агентів ФСБ на приватних автомобілях і невеликих мікроавтобусах". Але чому дітей викрадали, не знає.

За словами Салікова, він зміг виїхати з Росії у червні минулого року разом із сім’єю й на певний час оселитись на Кіпрі, де їх нібито переслідували. Зрештою росіянин через Сербію та інші країни виїхав до Нідерландів і в понеділок, 18 грудня, приземлився в аеропорту Схіпхол, після чого заявив про бажання свідчити в МКС.

Ексофіцер армії РФ стверджує, що може дати суду в Гаазі цінні свідчення про воєнні злочини Росії й те, як ухвалювались рішення про їхнє скоєння. Наразі невідомо, де саме перебуває Саліков – в аеропорту його затримала поліція – та чи відомо Міжнародному кримінальному суду про його звернення.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відомо про кілька випадків, коли з Росії тікали військові, що заявляли про небажання брати участь в агресії та готовність свідчити про воєнні злочини.

Приміром, протягом цього року до Литви прибули пілот ВПС Росії лейтенант Дмитрій Мішов та російський лейтенант Іван Корольов, які попросили політичного притулку. Минулої зими до Норвегії втік екскомандир ПВК "Вагнер" Андрєй Медведєв, який пізніше передумав і заявив про бажання повернутись у РФ.