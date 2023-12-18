Экс-офицер ГРУ приехал в Нидерланды и хочет дать показания МУС

Бывший полковник российской разведки 60-летний Игорь Саликов, который был причастен к агрессии РФ против Украины, выехал в Нидерланды и заявил о желании дать показания в Международном уголовном суде.

Об этом Саликов сказал в интервью программе EenVandaag нидерландского общественного вещателя NPO 1, сообщает "Европейская правда".

Саликов утверждает, что отслужил 25 лет сначала в российской армии, затем – в частной военной компании Вагнера, на стороне которой воевал в Сирии и нескольких африканских странах. Он также был причастен к агрессии РФ против Украины сначала в 2014 году, а затем – в 2022-м.

Россиянин написал письмо в Международный уголовный суд, где рассказывает о своей причастности к аннексии Крыма и деятельности "ДНР", в частности фальсификации на так называемом референдуме. Он считает, что российские войска тогда убедили вторгнуться в Украину "с помощью лжи".

ФОТО: EENVANDAAG

Журналистам Саликов также рассказал, что был свидетелем военных преступлений РФ после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, в частности казней гражданских, пыток пленных и похищения детей.

"Я видел, как люди из спецслужб вывозили большое количество детей без родителей через белорусскую границу", – сказал россиянин, добавив, что к этому были причастны "целые колонны агентов ФСБ на частных автомобилях и небольших микроавтобусах". Но почему детей похищали, не знает.

По словам Саликова, он смог выехать из России в июне прошлого года вместе с семьей и на время поселиться на Кипре, где их якобы преследовали. В конце концов россиянин через Сербию и другие страны выехал в Нидерланды и в понедельник, 18 декабря, приземлился в аэропорту Схипхол, после чего заявил о желании давать показания в МКС.

Экс-офицер армии РФ утверждает, что может дать суду в Гааге ценные показания о военных преступлениях России и то, как принимались решения об их совершении. Пока неизвестно, где именно находится Саликов – в аэропорту его задержала полиция – и известно ли Международному уголовному суду о его обращении.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину известно о нескольких случаях, когда из России бежали военные, которые заявляли о нежелании участвовать в агрессии и готовности свидетельствовать о военных преступлениях.

К примеру, в течение этого года в Литву прибыли пилот ВВС России лейтенант Дмитрий Мишов и российский лейтенант Иван Королев, которые попросили политического убежища. Прошлой зимой в Норвегию сбежал экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, который позже передумал и заявил о желании вернуться в РФ.