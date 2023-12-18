Білий дім: У нас є коштів лише на один пакет військової допомоги Україні

Білий дім у понеділок повторив заклик до Конгресу США поквапитись із затвердженням додаткового фінансування для України, застерігши, що нинішніх коштів вистачить лише на один пакет військової допомоги до кінця року.

Про це на онлайн-брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Кірбі сказав, що США планують оголосити про ще один пакет військової допомоги Україні до кінця грудня.

"Однак, коли це буде зроблено…, ми більше не матимемо повноважень на поповнення запасів", – додав він, маючи на увазі, що ці пакети військової допомоги виділялись з американських складів, а кошти скеровувались на їхнє поповнення.

Представник Білого дому вкотре закликав Конгрес без зволікань схвалити запит президента США Джо Байдена з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки, зокрема допомоги для України.

Він повторив, що більшість коштів залишається на американських оборонних підприємствах, які виробляють необхідну для ЗСУ зброю.

Фінансовий інспектор Пентагону Майк Маккорд раніше повідомив Конгресу, що до 30 грудня його відомство вичерпає кошти для поповнення запасів зброї, надісланої Україні.

Білий дім у жовтні звернувся до Конгресу США з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Але існує ймовірність, що Сенат США та, відповідно, і Конгрес у цілому до кінця року навряд чи ухвалить нові обмеження щодо безпеки кордонів, від яких залежить виділення мільярдів доларів допомоги Україні.

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