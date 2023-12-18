Белый дом: У нас есть средства только на один пакет военной помощи Украине

Белый дом в понедельник повторил призыв к Конгрессу США поторопиться с утверждением дополнительного финансирования для Украины, предостерегая, что нынешних средств хватит только на один пакет военной помощи до конца года.

Об этом на онлайн-брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Кирби сказал, что США планируют объявить о еще одном пакете военной помощи Украине до конца декабря.

"Однако, когда это будет сделано ..., мы больше не будем иметь полномочий на пополнение запасов", – добавил он, имея в виду, что эти пакеты военной помощи выделялись из американских складов, а средства направлялись на их пополнение.

Представитель Белого дома в очередной раз призвал Конгресс без промедлений одобрить запрос президента США Джо Байдена с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности, в частности помощи для Украины.

Он повторил, что большинство средств остается на американских оборонных предприятиях, которые производят необходимое для ВСУ оружие.

Финансовый инспектор Пентагона Майк Маккорд ранее сообщил Конгрессу, что до 30 декабря его ведомство исчерпает средства для пополнения запасов оружия, отправленного Украине.

Белый дом в октябре обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

Но существует вероятность, что Сенат США и, соответственно, и Конгресс в целом до конца года вряд ли примет новые ограничения по безопасности границ, от которых зависит выделение миллиардов долларов помощи Украине.

Читайте также: В гости за оружием и деньгами: изменил ли визит Зеленского поддержку Украины со стороны США